Sissi oma eluunistusest: nüüd saan aru, miks ma sinna veel jõudnud ei ole

„Mulle meeldib laval olla, mul on alati olnud selline tunne, et kui ma olen laval, siis ma saan olla nii mina kui ma üldse olla saab, ma ei pea mitte midagi tagasi hoidma ja ühtki filtrit ei tule vahele, seal on nii puhas selle hetke autentne Sissi, kes eksisteeris,“ selgitas lauljanna, kelle sõnul teiseks jäämine on olnud alati põhjusega.