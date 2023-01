Uues tervisesaates võtavad neli tuntud meest käsile oma tervisemured

Uus saatesari jälgib nelja tuntud Eesti mehe jõukatsumust nelja tervistkahjustava pahega, mis puudutavaid paljusid - suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine, ülekaal ning ületöötamisest tingitud stress. Suitsetamisest loobumise võtab ette laulja Lauri Liiv, alkoholi tarvitamist asub piirama laulja Kalle Sepp, ülekaaluga pistab rinda näitleja Peeter Rästas ning ületöötamisest tingitud stressiga võitlemiseks otsib lahendusi ajakirjanik Kristo Elias.



„Meeste tervisest tuleb rohkem rääkida, eelkõige seetõttu, et terviseuuringutest peegeldab vastu murettekitav statistika. Viimati läbi viidud Eesti keskealiste meeste terviseuuringu järgi on iga neljas mees rasvunud, ligi pooled on ülekaalulised ja vererõhk on kõrge veidi enam kui pooltel meestest,“ avas saate produtsent Egle Beek tausta. Tema sõnul on Eesti mehed tagasihoidlikud oma terviseprobleeme tunnistama ja sageli hoitakse tervise hinnaga kinni põhimõttest, et mees peab olema tugev. „Tugev mees on kindlasti see, kes tunnistab oma nõrkusi, küsib abi, käib tervisekontrollis ja hoiab end, et elada tervena ja kaua,“ tõdes Beek veendumusega.



Kõik saate „Mehed, hakkame elama!“ osalised tunnistavad endale, et soovivad ellu muutust ja asuvad neile kuueosalise sarja käigus lahendusi otsima. Koos perearst dr. Anneli Talviku, saatejuht Kaidor Kahari ja teiste spetsialistide ning toetajate abiga proovitakse üheskoos oma tervist kahjustavatest pahedest lahti saada ja innustada selle teekonnaga teisigi, kes seisavad silmitsi sarnaste muredega.