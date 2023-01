KROONIKA PODCAST | Ellen Kilgas leinab oma isa Tõnu Kilgast: poeg äsja pakkus, et helistame vanaisale

„Ma tunnen isast puudust. Mõtlen tihti, et mida ta just praegu mulle ütleks. Minu poeg Harold pakkus äsja, et helistame vanaisale - tal on tema number olemas,“ räägib näitleja Tõnu Kilgase tütar Ellen. Möödunud aastal esitles tal isast kirjutatud raamatut „Peaasi, et oleks kirge“.