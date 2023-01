Andres Kõpper Eesti Laulu poolfinaalist: kui kolm nime olid välja öeldud, siis pulss läks kõrgemaks küll

„Kuna lugu „Oblivion“ oli ingliskeelne, siis see ei haakunud enam selle kontseptsiooniga, seega see lugu tegi ansambel Meelikust Tenfold Rabbiti,“ jätkas ta.

Veebruari keskpaigas toimuval finaalkontserdil võtavad mõõtu 12 artisti, et selgitada välja, kes esindab Eestit Liverpoolis toimuval Eurovisionil. „Kui kolm nime olid välja öeldud, siis ma mäletan seda tunnet küll, et ikkagi pulss läks kõrgemaks küll, nautisin seda väikest adrenaliinitulva väga, see on tore, et on asju, mis tekitavad elevust,“ meenutas Andres Kõpper Eesti Laulu poolfinaali emotsioone.