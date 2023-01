KLÕPS | „See pole moekas!“ Kylie Jenner kandis kleiti, kus ilutses lõvi pea ja sattus fännide meelepaha alla

Jenner postitas oma kleidist foto ka sotsiaalmeediasse ja rääkis seal sellest lähemalt. „Kaunitar ja koletis. Aitäh, Schiaparelli, niivõrd imelise hommiku eest. Imeilus,“ kirjeldas Jenner oma kleiti ja lisas, et lõvi pea pole päris, vaid kunstkarusnahast ning see on loodud käsitsi kasutades kunstlike materjale.

Sotsiaalmeedias sai Jenner aga kleidi tõttu kõvasti kriitikat. „Hoolimata sellest, et see pole päris, on see väga häiriv. Lõvi pea maha raiumine pole moekas. Palun lõpeta,“ kirjutas üks Jenneri jälgija Instagramis. „Mis selle mõte on, see ei näe hea välja ja propageerib loomade vastu julm olemist,“ sõnas teine fänn. „Kuigi see pole päris lõvi pea, näeb see siiski niivõrd reaalne ja jube välja,“ avaldas järgmine kommenteerija. „Praegu pole halloween, et sa peaksid midagi sellist kandma,“ lisas veel üks fänn. „Üks kõige hullematest moeapsudest,“ arvas järgmine postitaja.