Desiree Mumm kaalub karjääri poliitikas: oleksin pädevam, kui ma oleksin vanem ja elukogenum

Desiree unistas pikalt diplomaadi ametist. Naine sõnas, et ta on praegu pühendunud loomingulisele tööle ja see nõuab väga palju aega.

Diplomaadi töö eeldab samuti suurt pühendumist ja aega. „Kuna ma teen nii paljusid asju praegu, siis ma ei tea, kas see on realistlik. See mõte ei ole mind jätnud ja mind jätkuvalt huvitab see valdkond, aga kas minust kunagi diplomaat saab, kes seda teab. Äkki minust saab hoopis poliitik? Sest need pole üldse üksteisest kaugel,“ rääkis Mumm.

Desireele on lausa mõned erakonnad lähenenud, kuid niipea ta kandideerida ei plaani.„Hetkel ma poliitikasse ei lähe. Kui ma tunnen ennast 110% kindlalt selles, mida ma tahan öelda ja mis mu sõnum on. Ma tunnen, et ma olen liiga noor selle jaoks. Ma oleksin pädevam, kui ma oleksin vanem ja elukogenum,“ selgitas ta.