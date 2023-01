Mis on su kõige tüütum harjumus?

Puhkepäevadel tööd teha. Kell võib olla juba kaks või kolm öösel, aga selle asemel, et magama minna, hakkan tegutsema. Ma lihtsalt ei oska puhata. Vahel proovin töö peale mitte mõelda, aga see ei õnnestu. Ma võin päeva jooksul ennast korraks välja lülitada, aga hilisõhtul tuleb nii palju ideid ja mõtteid korraga. Nii ma ei suudagi magama jääda, sest näiteks ühele e-kirjale on jäänud vastamata. Ma lihtsalt pean midagi tehtud saama.