FOTOD | Liis Lemsalu jagas meeleolukaid puhkusepilte: põlved on kukkumistest tumesinised!

„Põlved on kukkumistest tumesinised ja kael on pigem väga valus, aga ma olen selle olukorraga 100 protsenti rahul, ehk magusvalus jaanuar,“ kirjutas Liis.

Jaanuari alguses selgusid Pühajärve jaanitule esinejad. Selleaastasel suurel üritusel astuvad lavale parimad kodumaised artistid ning välismaa tantsumuusika tipud Showtek ja Sub Focus. Suve esimese ülesastumise teeb Nublu. Pealaval on võimsa sõuga tagasi räpipunt 5Miinust ning kohal on ka Pühajärve jaanitule residendid Terminaator ja Smilers. Kahel päeval astuvad lavale veel Karl-Erik Taukar, Shanon, Púr Múdd, Liis Lemsalu ja Merilin Mälk. Oodata on ka üllatusesinejaid.