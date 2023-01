FOTOD | Lõpuks uues kodus! Arnold ja Ingrid Rüütel: me ei saa enam üksi hakkama

Ingrid (87) ja Arnold Rüütli (94) uue elamu valmimisest Maarjamäel kujunes pikk saaga. Ühegi teise majaehituse vastu ei ole avalikkus nii suurt huvi tundnud. Maarjamäel löödi kopp maasse 2018. aasta jaanuaris, kuid juba esimese ehitusaasta kevadeks oli selge, et hoonete valmimine jääb venima. Majaehitusega seoses tekkinud segadust ja probleeme ei taha Ingrid enam meenutadagi. „Vahepeal oli küll mingi segadus, millest on parem mitte rääkida. See on ehitaja, mitte meie asi,“ ütleb ta.