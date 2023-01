Egert Milder käis tütrega kahekesi reisil: see oli paras julgustükk

„See oli päris äge reis. Ainult kaheaastase lapsega reisile minna oli paras julgustükk, aga nüüd mõtlen, et see oli üks kõige paremaid nädalaid üldse minu elus,“ rääkis Egert.

Milder tõdes, et ta on armastust täis tänu sellele reisile. Ta selgitas, et kui kodus on lörts maas, siis selliseid lõbustusi ei saa tekitada. „Kui sa oled võõras kohas, siis kõik on äge,“ jätkas ta.