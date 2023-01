VÕRDLE | Shakiralt mehe üle löönud neiu käis Pique raha eest enda nägu muutmas

Kuigi endine staarpaar teavitas avalikkust oma lahkuminekust juba eelmisel suvel, siis teema on eriti aktuaalne seetõttu, et Shakira uus hitt „BZRP Music Sessions #53“ on vallutanud kümnetes riikides edetabelid ja see on saanud erinevatel platvormidel sadu miljoneid kuulamisi. Antud loos paljastab Shakira nii mõndagi Pique truudusetusest ja tema uuest pruudist Clarast.

Näiteks teatab Shakira laulus, et ta on väärt lausa kahte 22-aastast. Vahepeal on Clara saanud juba 23-aastaseks ja Hispaania meedia andmetel on neiu uue eluaasta tähistamiseks lasknud oma välimust muuta.

Väljaande Marca andmetel on Clara lasknud oma huuled tunduvalt täidlasemaks ja suuremaks muuta. Allikate sõnul maksis iluprotseduuri arve kinni just Pique. Väidetavalt on tegemist noore neiu esimese kosmeetilise protseduuriga.

Viimastel päevadel on jalgpallur saanud Hispaania meediast veel kaikaid kodaratesse selle eest, et anonüümsete allikate, kes töötavad Piquele kuuluvas ettevõttes Kosmos, ei saa enam aru, millised on tema alluvast pruudi tööülesanded ning mille eest naisele palka üldse makstakse.