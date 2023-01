ERR-i kultuurijuht Erle Loonurm: telemajas on väga palju erinevaid inimesi, väga suuri egosid ja ambitsioone

Kirjanik Tõnu Õnnepalu on kirjutanud: „Kunst on kõlvatu, laostav, aga mitte neile, kes teda vaatavad, loevad, kuulavad. Neile ei tee ta midagi. Aga nende üle, kes teevad kunstist endale elu, nende üle võtab ta võimust. Need ta hävitab.“

Enne ERRi tööle minemist elas Erle Loonurm (35) kaheksa aastat Prantsusmaal. Tema telefonis ei ole pikka nimekirja tuttavatest Eesti kunstiinimestest, kellele helistada, kui keegi saatesse tulemata jätab. Tal on lauale panna Sorbonne’i ülikooli teatriteaduse magistrikraad ja visioonid. Silda iseenda ja kultuuritegijate vahele ta alles ehitab, kuklas prantslaslik elukogemus: head asjad elus ei tule mitte läbi pinge ja raskuse, vaid saavutada on võimalik ka paineta. Kui ebaõnnestud, ei ole see lõplik, sest homme on uus päev ja uus võimalus.