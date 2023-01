Eesti Muusikaauhindade nominent Liina Saar: mäletan aegu, kui muusikat salvestati raadiost kassetile

Mikrofon käes juba lasteaias

Üks esimesi muusikaga seonduvaid mälestusi viib Liina Saare tagasi lasteaiaaega. „Minu esimene avalik esinemine toimus ajal, kui käisin lasteaias. Kuigi ma ei mäleta täpseid asjaolusid, on mul meeles, kuidas mul avanes võimalus üles astuda päris ansambliga ja esineda päris mikrofoniga. See oli meeldejääv kogemus. Laulu nimi oli vist Eno Raua „Jõulupäkapikk“,“ meenutab seekordne Aasta Autorialbumi nominent oma esimest esinemiskogemust.

Muusikamaitse kujunemist mõjutasid vanemad õed

Liina on kasvanud üles kolme vanema õega ajal, mil veel muusikat salvestati raadiost kassetti peale. „Minu õdede muusikamaitse on mind väga palju mõjutanud. See, mis nende kaudu minuni jõudis, seda ka kuulasin. Mäletan veel aegu, kui sai raadiost kassetti peale muusikat salvestatud. Kassettidest said peagi CD-plaadid. Mul on endiselt väga suur CD-plaatide kogu ning ma ei raatsi neist kuidagi loobuda, kuigi CD-sid ei ole enam kusagilt kuulata,“ räägib Liina.

Praegu kasutab Liina muusika kuulamiseks erinevaid voogedastusteenuseid. Naise sõnul on see hea viis uute artistide ja lemmikute leidmiseks, kuid ei asenda live-kontserditel käimist. „Muusikalise elamuse saamiseks on ikka oluline aeg-ajalt väljas käia,“ tõdeb Liina.

Eesti muusika tase ei ole olnud kunagi nii hea kui praegu

Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõu, laulja ja laulukirjutaja hinnangul ei ole Eesti muusika tase olnud kunagi nii hea kui praegu. „Kui kasvõi EMA selleaastaseid nominente vaadata, siis on muusika valik žanriliselt väga mitmekülgseks muutunud. Meil on oma soulidiiva Rita Ray või R&B mõjutustega Anett. Mõlema muusika on väga kõrge kvaliteediga ja võiks konkureerida ka sama žanri maailma nimedega,“ leiab Liina.