Sööstis naise eest seistes kohtutaplusse! Margus Lepa: mu pension jääb alles ka siis, kui kuulutaksin välja eraisiku pankroti

Üle-eelmisel aastal kohalike omavalitsuste valimistel Keskerakonna nimekirjas Tartus kandideerinud Andro Roos on olnud seotud firmadega, mis 2018. aasta algusest ehitasid Maarja­mäele Ingrid ja Arnold Rüütli arhiivihoonet ja eramut, kuhu vanapaar läinud aasta lõpus viimaks sisse kolis. Praegu valmistub Andro Roos kandideerima riigikogusse.

Margus Lepa (69) ja Andro Roosi läbikäimine (39) sai alguse tosinkonna aasta eest, kui Lepa otsustas oma osaühinguga Nõmme Raadio astuda Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks. See on finantsühistu, mille liikmeks võib pärast osamakse tegemist saada igaüks – ühistu liikmed on ühtlasi ka ühistu omanikud.