Palju õnne! Karl-Erik Taukar ja Kerli Kivilaan saavad lapse

Kivilaan tõdes toona, et paarid lähevad sageli ehitustööde käigus tülli, ent temal ja Taukaril seda juhtunud pole. „Arvan, et selle põhjuseks on see, et me leppisime juba algusest peale kokku, kes mille eest vastutab,“ ütles lauljanna. „Näiteks kogu sisekujundus jäi minu vastutada ja Karl-Erik usaldab mind.“