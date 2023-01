Kergelt tulnud raha: Victoria Beckham teenis vürtsitüdrukute tuuriga kena kopika, kuid ise lavale ei astunud

Menukas vürtsitüdrukute bänd alustas 2019. aasta mais oma „Spice World Tour“ maailmaturneega, mille raames astusid lavale Mel B, Mel C, Emma Bunton ja Geri Horner. Kontsertsarjast jäi eemale bändi üks kuulsamaid liikmeid Victoria Beckham - tema polnud nõus turneega maailma ringi peale tegema.

Samas on Beckhami ettevõtte teeninud kokku kaks miljonit naela nende kolme aasta jooksul, mil Spice Girls on taas kokku tulnud ja muusikaga tegelenud. Tema ettevõtte Moody Productions teenis 2020. aastal umbes 400 tuhat naela, aasta hiljem pisut üle 700 tuhande naela. Aastal 2019, kui bänd tuuril käis, teenis Victoria selle eest miljon naela, kuigi ise ta laval ühtegi nooti ei laulnud.

Victoria kuulub ikka veel bändi liikmete sekka, kuid ei pea laval laulma, kuna tema ettevõttel on õigus osale rahast, mis teenitakse litsentsitasude ja kontserdil müüdava fänninänni kaudu, vahendab Mirror. Viimastel aastatel on Beckham tegelenud peamiselt moega, tal on omanimeline aksessuaaride ja rõivaste bränd.