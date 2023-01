Jõhker summa! Ameerikas õppiv Ingmar Erik Kiviloo avaldas summa, kui palju ühe semestri eest tuleb maksta

Ameerikas õppimine ei ole odav lõbu. Ingmar Erik tõdes, et ühe semestri eest tuleb maksta ligi paarkümmend tuhat dollarit. „Õnneks mul on olemas toetajad. Raha otsimine on praegu pidev protsess minu jaoks.“

Veebruarikuus läheb Kiviloo Ameerikas kontserttuuri tegema. „Ma esinen Torontos, Connecitcutis, Chicagos ja New Yorkis. Väliseestlased kutsusid mind,“ sõnas ta, et läheb tuuritama Eesti Vabariigi sünnipäevakuu puhul.

Muusikavideo filmiti koos Alice Aleksandridiga New Yorgis ning osaliselt ka Bostonis, kus Ingmar on elanud ja õppinud viimased neli kuud. Sel sügisel alustas Ingmar ülikooliõpinguid Berklee muusikakolledžis (Berklee College of Music). Kuna lugu räägib elus uue peatüki algusest, siis tundus sobiv filmida muusikavideo just seal, kus Ingmari jaoks uus eluetapp algas.