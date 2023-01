Ühe ajastu lõpp: populaarne USA bänd Panic! At The Disco läheb laiali

Urie teatas ansambli lagunemisest bändi ametlikul Instagrami kontol. „On see alles teekond olnud,“ alustas Panic! At The Disco esilaulja postitust. Brendon selgitas esmalt, et Las Vegases üles kasvades ei osanud ta ealeski unistada, mida elul talle pakkuda on. Laulja sõnas, et on täna bänditegemisele saanud reisida üle kogu maailma ja leidnud endale mitmeid sõpru.

„Kuid mõnikord peab üks teekond lõppema, et teine saaks alata. Oleme enda teada hoidnud ühte saladust. Minu ja Sarah (Brendoni abikaasa Sarah Urie - toim) perre sünnib varsti beebi. Isaks saamine ja see, et minu abikaasast saab ema, on ühtaegu põnev ja aukartust äratav. Ootan põnevusega seda järgmist seiklust,“ kirjutas Urie sotsiaalmeedias. „Sellega seoses lõpetan ma ühe peatüki oma elus ja suunan oma fookuse ja energia oma perele. See tähendab, et Panic! At The Disco ansamblit pole enam,“ lisas esilaulja.

Bändi ninamees tänas postituses ka fänne, kes neile aastate jooksul toeks on olnud. „Mul on raske seda sõnadesse panna, kui palju on see meile tähendanud,“ kirjutas ta ja lisas, et ootab kõigi fännidega viimast korda kohtumist nii Ühendkuningriigis kui ka mujal Euroopas toimuvatel kontsertidel. „Ma armastan teid. Ma hindan teid. Aitäh, et olete olemas,“ lõpetas Urie postituse.

Panic! At The Disco loodi 2004. aastal Las Vegases lapsepõlve sõprade Brendon Urie, Ryan Rossi, Spencer Smithi ja Brent Wilsoni poolt. Oma esimese albumi andsid nad välja 2005. aastal ja see kandis nime „Fever You Can't Sweat Out“. Aastate jooksul lahkusid kõik peale Urie bändist ja mees jäi ansamblit üksinda vedama. Bändi värskeim, järjekorras seitsmes album „Viva Las Vengeance“ ilmus 2022. aastal.