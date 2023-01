Hendrik Terras esimeses teleintervjuus pärast suhteskandaali: „Vallalise kaunitari“ kogemus aitab kaasa poliitikas

Terras sõnas „Stuudios“, et ta ei läinud „Vallalise kaunitari“ saatesse, et teha oma poliitikukarjäärile reklaami. Hendrik rääkis, et võttis „Vallalisest kaunitarist“ osa, kuna ta on lõpetanud ajakirjanduse magistri ja teda huvitas telesaate filmimise köögipool. „Suvel oli mul vaba aega, isiklikust huvist sinna läksin, välja kukkus nii nagu enamus juba teavad, aga seal ei olnud poliitikaga mitte mingit pistmist,“ lausus Terras.

Seejärel paluti Hendrikul otsustada, kumb on tema jaoks suurem väljakutse - kas „Vallalises kaunitaris“ osalemine või eesootav valimiskampaania. „Need väljakutsed on kindlasti väga erinevad. Ma arvan, et üks kindlasti toetab teist. „Vallalise kaunitari“ kogemus aitab kaasa poliitika tegemisel - kaamera on juba tuttav ja inimestega tänaval suhelda on ka mugavam,“ avaldas riigikokku pürgiv poliitik.

Hendrik Terras tõdes, et kampaaniat tehes ligiastuvad inimesed temaga skandaalsest telesaatest ei räägi. „Viidatakse, et sa oled see Hendrik sealt saatest, aga sisust ei ole mitte midagi räägitud,“ tõdes „Vallalises kaunitaris“ küll Brigitte Susanne Hundiga kihlunud, kuid hiljem kihluse katkestanud Hendrik.