ARMSAD KLÕPSUD | Palju õnne! Grete Griffini perre sündis kauni nimega pisitütar

Grete Griffin jagas väikesest beebist pilte oma Instagramis ja avaldas, et pisitütar sai endale nimeks Gia Griffin. „Aasta 2023 sai imelise alguse,“ kirjutas Grete oma postituse juurde ja jagas armsaid pilte vastsündinud tütrest.

Grete ja Robert said tütre sünni puhul õnnesoove nii eesti kui ka inglise keeles. Postituse alla kommenteeris ka Grete õde Jade Šadeiko. „Parim ametikõrgendus, mille ma olen saanud. Kolmekordne tädi!“ kirjutas ta.

Grete teatas oma lapseootusest möödunud aasta juuli keskel. Augustis teatasid Grete ja tema abikaasa Robert lapse soo - nende perre on sündimas taas tütar. Paar tegi lapse soo teatavaks toreda videoklipiga, kus toimunud roosadest plahvatustest sai järeldada, et tulemas on kolmas tüdruk.