Eesti Muusikaauhindade nominent Rita Ray: ajan enda asja nii hästi, kui saan

Rita Ray on toonud Eesti muusikamaastikule palju värskust ja värve. See ei ole jäänud ka tähelepanuta ning toonud artistile lausa kolm EMA 2023 nominatsiooni, lisaks ka Aasta Artisti nominatsiooni. Milline on aga meie oma soulikuninganna esimene muusikaga seonduv mälestus ja mis on see je ne sais quoi, mis aitab Rita Ray hinnangul paremini tunnetada albumi lugu ja artisti enda maailma?