FOTO | Suur üllatus! Paris Hilton sai salaja esimest korda emaks

Hilton ja tema abikaasa Carter Reum teatasid uudisest sotsiaalmeedia vahendusel. Paarile sündis poeg, kuid uue ilmakodaniku nime veel ei avalikustatud. „Sa oled juba armastatud rohkem, kui sõnad suudaksid väljendada,“ kirjutas värske ema Instagramis. Ajakirjale People antud kommentaaris lisas telenägu, et tema salajane unistus on alati olnud emaks saada ning ta on väga õnnelik, et oma abikaasa just õigel ajal leidis.