Elisabet Reinsalu isa kaotusest: mu aju ei suuda siiani vastu võtta, et nii lähedane inimene on lahkunud

Kuidas oled leinaga toime tulnud? „Mu aju ei suuda siiani vastu võtta, et nii lähedane inimene on lahkunud. Ei möödu päevagi, kui ma isale ei mõtleks – mida tema ütleks või teeks. Et selle tundega toime tulla, ma mõtlengi, et tegelikult ta on kusagil, valvab ja jälgib mind ega ole kadunud. Lihtsalt meie ei näe teda.“