Kalle Sepp (40) võttis end käsile ja pani napsitamisele piiri. Laulja ütleb, et vägijook tema elu segama veel ei kippunud, kuid ta tundis, et tarbib alkoholi liiga tihti. „Liigtarbimise all mõtlen, et iga õhtu kaks kuni neli õlut juua on palju,“ sõnab Kalle.