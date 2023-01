ARMAS KLÕPS | Ukraina esileedi Olena Zelenska soovis abikaasale õnne südamliku postitusega

„Minult küsitakse tihti, et kui palju sa aastaga muutunud oled. Ma alati vastan: „Mina pole muutunud. Ka tema on täpselt sama. Ta on täpselt sama mees, kellega ma kohtusin, kui olin 17-aastane.“ Tegelikult on midagi muutunud,“ alustas Olena postitust, mille juurde käib naeratav pilt neist kahest koos.

Ukraina esileedi sõnul ongi muutunud see, et Volodõmõr ei naerata praegustel aegadel enam nii palju. „Nagu näiteks sellel pildil... Ma soovin, et sul oleks veelgi põhjuseid naeratamiseks. Aga me teame, mida selleks vaja on. Me kõik teame,“ kirjutab Olena, vihjates sellele, et mehe rõõmustamiseks oleks vaja sõda võita.

„Sinus on piisavalt kangekaelsust. Peamine on see, et sinus oleks ka piisavalt tervist. Nii et ole palun terve, sest ma tahan sinuga igavesti naerda. Anna mulle selleks võimalus,“ lõpetab Olena oma kirjatüki.