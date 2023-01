KUUM KLÕPS | Ei olegi vaja midagi katta! Miley Cyruse noorem õde saabus moesõule palja büstiga

Nimelt otsustas Noah tulla üritusele mustas kleidis, mille kaelus ulatus peaaegu tema nabani ja paljastas tema rinnad. Selleks, et moesõule mitte päris palja büstiga minna, proovis noorem Cyrus katta oma rindu hiiglasliku kettidest tehtud kaelakeega, kuid see suutis vaevu midagi katta. Piltnikufotodelt on näha, et Prantsusmaa pealinna tänavatel kõndinud naine püüdis oma ekstravagantse välimusega pilke ka tavakodanikelt.