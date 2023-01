On selgunud, kui palju läks Kirkorovile maksma täielik „uuestisünd“ ja ümbertegemine

„Mida ma endaga teha lasin? Ma tegin kõike!“ teatas Kirkorov mõne nädala eest. Tõesti, ta ei varja sugugi, et on saavutanud uue välimuse isikliku ilukirurgi abiga, mitte jõusaalis ega dieediga. „Tõtt on lihtsam rääkida. Ma ei kõhkle tänamast inimesi, kes mind ilusaks ja õnnelikuks teevad. Tänapäeval on elu lihtsalt võimatu, kui pole oma ilukirurgi, psühholoogi ega koolitajat. Mul on vedanud: mul on professionaalid, kes tegelevad ainult minu välimusega,“ hõiskas ta.