KURIOOSUM | Lesk väidab, et leidis restorani reklaamklipist oma üheksa aastat tagasi surnud abikaasa

Lucy Watsonist on saanud internetikuulsus pärast seda, kui ta hakkas sotsiaalmeedias väitma, et tema lahkunud kaasat Harry Dohertyt on näha Spice Cottage'i sotsiaalmeediaklipis. Antud söögikoht asub Lucy kodu lähedal Lääne-Sussexis ning tema jutule lisab autentsust see, et Harry poeg Alex istub tema vastus. Samuti on näha, et Harry on söömas oma lemmikeinet kanakormat.