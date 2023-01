Eesti Muusikaauhindade nominent Anett: uue muusika avastamise juures mängivad olulist rolli sõbrad

Aasta algus on toonud Anetile mitmeid häid uudiseid. Lisaks Eesti Laulu finaali jõudmisele on ta EMA 2023 nominent kolmes kategoorias: Aasta Soul/Funk/R'n'B Artist, Aasta Naisartist ja Aasta Album. Ühtlasi on Anett üks Aasta Artisti nominentidest. Homme toimuval Eesti Muusikaauhinnad 2023 juubeligalal selgub, kuidas lauljatari läheb.