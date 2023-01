Eesti Laulul osalev Mia võttis oma venna endale mänedžeriks: ta on minu jaoks väga palju teinud

Mia osales Eesti Laulu konkursil ka 11 aastat tagasi, tollal esitas ta lugu „Bon Voyage“. Saates selgitas ta Grete Lõbule lähemalt, miks ta oma elu lauljakarjäärile pole üles ehitanud ja igapäevaselt hoopis kiropraktikuna töötab. „See oli minu unistus, aga ma mäletan, et ma olin üsna noor ja mõtlesin, et minu elus on vaja kindlustunnet. Nüüd, kus mul on hea töö ja pere paigas, siis ma tunnen, et mul on Maslow hierarhia paigas ja nüüd on eneseteostuse koht,“ lausus Mia naljatledes saates, miks ta nüüd on leidnud taas tee muusika juurde.