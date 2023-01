Taanlased on vihased: kas kuninganna kasutab oma 11-aastast lapselast ära reklaami eesmärgil?

Nimelt tähistas prints Joachimi noorim laps krahvinna Athena teisipäeval oma 11. sünnipäeva. Kuigi tegemist pole tegelikult enam kuningliku perekonna liikmega ning Athena jäi ootamatult ilma ka printsessi tiitlist, siis otsustati noore tüdruku pilt panna kuningannat esindava Instagrami konto leheküljele. Kõrvale lisati ka õnnesoov, kus loomulikult märgiti ära, et tegemist on ikkagi krahvinnaga.

Kiirelt täitus postituse juurde käiv kommentaarium sadade vihaste kommentaaridega, milles avaldati pahameelt, et nii noorelt neiult printsessi tiitel ära võeti. „Palju õnne kaunile Taani printsessile. Me loodame, et sul on imeilus päev ja sa tähistad seda kõige kuninglikumal viisil mis võimalik. Inimeste jaoks oled sa ikkagi printsess,“ seisab ühes populaarseimas kirjutises.