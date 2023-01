FOTO | Asi on ametlik! Gerard Pique tegi oma armukesega järgmise sammu

35-aastane Pique on väidetavalt viimased kaks aastat semminud Shakira selja taga 23-aastase Clara Chiaga, kes on siiani jalgpalluri alluv mehele kuuluvas ettevõttes. Kui algselt oli lauljatarist üle 20 aasta noorem neiu ainult armukese staatuses, siis nüüdseks on ta Pique ametlik tüdruksõber.

„Nagu näha on, siis on teie suhe ametlik ja moosisööja positsioon on taas vaba,“ vihjab üks Instagrami kasutaja kuuldustele, et Shakira sai Pique armukese olemasolust teada tänu sellele, et lauljatari moos sai otsa. Jalgpallur ega nende ühised lapsed antud toodet ei söönud ning seetõttu aimas Shakira, et keegi võõras käib tema meelistoidu kallal.