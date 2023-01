Pamela Anderson oma traagilisest lapsepõlvest: lapsehoidja kuritarvitas mind, kui olin vaid 8-aastane

Hollywoodi täht jagab filmis, et oli vaid 8-aastane, kui vanemate palgatud lapsehoidja teda kuritarvitas. Laps ei julgenud sellest emale rääkida, kuna too oli noormehest väga heal arvamusel, vahendab People.

„Lapsehoidja tõi kogu aeg kingitusi ning vanemad leidsid, et ta on tõeline kullatükk,“ avaldab Anderson. Väärkohtlemine kestis kolm aastat, hetkeni, mil mees autoõnnetuses suri. Päev enne õnnetust läks Pamela lapsehoidjaga tülli. „Ütlesin, et ootan tema surma,“ meenutab näitlejanna, „ja järgmisel päeval hukkus ta avariis.“