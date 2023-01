„Kunksmoori aeg on möödas!“ viskab Kerli Kõiv Sky Plusi hommikusaates nalja. „Olen seal metsas tõesti juba pikalt pesitsenud ja sügavaid mõtteid mõelnud. Ausalt öeldes ma enam ei taha - tass sai täis.“ Lisaks elule Elva metsas räägib naine pikemalt ka oma muusikakarjäärist USA-s ning tõdeb, et see polnud kergete killast.