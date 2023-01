VIDEO | Mihkel Raud muutunud muusikamaastikust: klassikaliste lauljate asemele tulevad juutuuberid ja tiktokkerid

„Meil kolmel on päris palju sarnasusi,“ alustab Zevakin. „Sina olid superstaarisaates kohtunik, meie aga istume YouTube’is, kommenteerime ja paneme inimestele puid alla. Kust on sinul selline julgus tulnud, et avaldad oma arvamust nii julgelt ja avalikult?“

„Superstaarisaatesse sattumine käis umbes nii, et produtsent Kaupo Karelson helistas mulle ja ütles, et hakkab sellist formaati tegema ja küsis, kas oleksin valmis üks kohtunikest olema,“ meenutab Raud. „Kuna olin TV3-s enne saateid teinud, mõtlesin, miks mitte. Nii see kuidagi läks.“

Muusik lisab, et rolli kujunes ja arenes dünaamiliselt. „See julgus, millest sa räägid, on pigem poos ja mäng,“ mõtiskleb ta.

Küsimusele, millisest inimesest võiks tänapäeval hea popartist saada, vastab Raud: „Ta peab olema karismaatiline inimene, keda terve generatsioon usaldab enda nimel kõnelema.“

„Olen kuulnud kurtmist, et traditsiooniline popiidoli kuvand hakkab muutuma: klassikaliste lauljate asemele tulevad juutuuberid ja tiktokkerid,“ räägib ta. „Asemele tulevad inimesed, kes ajavad asju internetis ja mulle ei pruugi see ka tingimata meeldida. Oluline on siiski aru saada, et asjad ongi pidevas muutumises.“