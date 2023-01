VIDEO | Kas auhinnaraha on juba otsas? Kelle elus on uus armastus? „Villa“ osalised paljastasid, mida nad pärast saate lõppu teinud on

Saates 30 000 euro suuruse auhinnaraha pooleks teinud Arles ja Katriin ütlesid ühest suust, et kogu summat nad veel laiaks pole löönud. Arles sõnas, et temal läheb hästi ja enamus 15 000 eurost on tal veel alles. „Emps midagi sai, aga vanaema ei ole veel saanud midagi. Antonio ei ole ka midagi saanud veel. Ma ei ole ikka veel otsustanud, mida ma teen sellega,“ sõnas Arles.

Samuti 15 000 eurot saanud Katriin sõnas, et tema kostitas teisi „Villa“ tüdrukuid enne auhinnagalale saabumist mõnusa girls day'ga, mille kulutused tema kattis. Täpset summat noor neiu kokku polnud löönud, kuid sõnas, et kulutused jäid kolmekohalise arvu piiridesse.

Saates said veel sõna „Villas“ teineteise armunud, kuid jaanuari alguses lahku läinud Annabel ja Frank, kes rääkisid, kuidas nende elu pärast purunenud suhet edasi läinud on. Samuti avaldas juuratudeng Rovin, kas ta on jõudnud kedagi kohtus juba esindada ning Liis paljastas, kas tema elus on uus armastus. Vaata lähemalt videost!