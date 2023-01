ARMSAD KLÕPSUD | Nii suured juba! Printsess Charlene jäi lapsi emmates kaamerasilma ette

Neljapäeval toimunud Sainte Devote'i tseremoonial jäid piltnike kaamerasilma ette ka printsess Charlene ja tema lapsed. Charlene'il on abikaasa prints Albertiga 8-aastased kaksikud: prints Jacques ja printsess Gabriella.

Üritusel jäädvustatud fotod on fännide meelest siirad ja südamlikud. Mitmelt fotolt on näha, kuidas Charlene lapsi embab.

Värskes intervjuus väljaandele People avaldas Monaco vürst Albert tänulikkust oma abikaasale printsess Charlene'ile ja on naise üle uhke hoolimata raskest aastast, mis Charlene'il seljataha jääb. „Ma olen väga uhke oma naise üle. Charlene'il läheb väga hästi. Nagu te võite ise näha, ta on käinud mitmel erineval üritusel,“ ütles Albert intervjuus ja lisas, et Charlene kannab hoolt asjade eest, mille vastu ta kirge tunneb.