„See on kunst, mis muudab maailma paremaks paigaks!“ Taylor Swifti uus muusikavideo hullutab fänne

Muusikavideo loole „Lavender Haze“ avaldati reedel, 27. jaanuaril. Lisaks lauljannale endale on videos esindatud ka transsooline modell Laith Ashley. Fännid on valiku üle väga rõõmsad ning kiidavad Twitteris videot.

„Ajal, mil transsooliste õigused on ohus, on selline esindatus märkimisväärne,“ säutsub üks Twitteri kasutaja. „Nii tore, et maailmas on veel väheke headust ja lootust alles,“ lisab teine. Kolmas kiidab: „Taylor teeb kunsti, mis muudab maailma paremaks paigaks!“„