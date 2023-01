Robin Juhkental meenutas oma Eurovisionil käimist: pikk periood proove suretas natukene ära

Juhkental sõnas saates oma Eurovisioni laval laulmist meenutades, et päris valmis ta Oslos esinemiseks valmis polnud. „Kui sa Eestis esined Viimsi vallamajas või mõnes väikses kohas, siis võrreldes Eurovisioniga on see ikkagi väike lava,“ lausus Robin. „Muidugi ma võib-olla teeks mingeid asju teistmoodi, aga ma arvan, et lõppesitus sai olema hea,“ avaldas muusik.

Robin tunnistas saatejuht Anu Välbale, et oma loo „Siren“ Eesti lõppesituse ajal oli ta purjus olnud. „Ma ei teadnud, et ma pean lavale minema. Kui me läksime sinna võitu vastu võtma, siis me ei olnud selleks valmis ja see oli ikka väga joviaalne ja lõbus tüüp, kes seal möllas. Eks seal olid ka mõned noodid, mis läksid mööda, aga lõpuks maikuus oli mul hääle seisukord hea,“ sõnas Juhkental.