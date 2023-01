Näitlejanna Pamela Anderson ja filmiprodutsent Jon Peters sõudsid abieluranda 2020. aastal, kuid jõudsid abielus olla vaid 12 päeva. Nüüd on välja tulnud, et Petersi testamendis on sees klausel, millega kuulub pärast mehe surma tema varast mitu miljonit dollarit Andersonile.