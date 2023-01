„KAS TUNNED MIND?“ | Merle Palmiste avaldas oma suurima unistuse, mis võib varsti täide minna: ma juba rõõmustan!

„See tundus mulle huvitav ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et ma lähen ja proovin lavakasse ehk Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli sisse saada. Arvasin, et ma sinna sisse ei saa,“ avaldas Palmiste, mis inspireeris teda näitlejaks saama.

Kuidas Merle ennast vormis hoiab? Milliseid kreeme Merle kasutab? Millist punast huulepulka Merle kasutab, et see nii hästi peal püsib? Kas Merle kannaks punaseid kingi ja mis on tema järgmine roll Draamateatris?