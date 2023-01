„Tahan ennast arendada!“ Uudo Sepp kolib suveks välismaale ja astub uude ametisse

Nimelt on laulja otsustanud, et kui ülikooliga on saanud ühele poole, põrutab ta Ameerikasse, et hakata maailma kantripealinnas Nashville'is ukselt uksele raamatuid müüma. „Võtan ette sellise tee, sest tahan ennast arendada,“ lausub ta. „Eks pean harjuma ei-vastustega, mida ukselt uksele müügitööl tingimata ette tuleb. Mis seal ikka! Olen terve elu sellega toime tulnud. See on nagu suhete teema – kui tüdruk meeldib, saad esialgu ikka palju ei-vastuseid.“

Uudo sõnul on aasta vallalisena olnud tema jaoks intensiivne igas mõttes. Ta on teinud palju tööd iseendaga. Ka tööalaselt on ta endale püstitanud suured eesmärgid. „Mulle on hästi tähtis see, et järgmine nädal ei oleks vaba nädal. Kui on tööd ja tegemisi, siis olen rahul. Peaasi, et ei scroll’iks kodus istudes telefoni. Õnneks on mul olnud iga nädal midagi teha. Vahel on isegi liiga palju tööd, nii et tuleb koduigatsus peale, kui Saaremaale ei jõua,“ räägib Uudo.