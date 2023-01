VÕRDLE | See naine kannab kõik välja! Filmistaar Eva Mendese välimus on läbinud ägeda muutuse

Kuigi 48-aastane Mendes ja tema näitlejast elukaaslane Ryan Gosling oma ühiseid lapsi maailmale ei näita ning räägivad ka oma kooselust võimalikult vähe, on naisel vägagi aktiivne Instagrami konto, kus jagab noppeid oma elust. Peamiselt on seal siiski pildid temast endast või mõned vanemad klõpsud tema karjääri algusaegadest.

Aga samal kontol paljastas naine, et temast on tänavuse aasta esimesel kuul saanud punapea. Nimelt on Mendes vahetanud oma karamellipruunid kiharad, mis on olnud tema kaubamärgiks aastakümneid, lühema soengu vastu, mis on erkoranž.