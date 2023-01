FOTO | Järjekordse Hollywoodi staari kodus: Matthew McConaughey soetas endale Eesti firma toodangut

McConaughey abikaasa Camila Alves paljastas oma Instagrami kontol, et nende tagahoovis on juba mõnda aega olnud Iglucrafti saun. Tuleb välja, et Eesti toodangut tutvustas ja pani staarpaari mõtlema iglusauna ostmisele üks maailma kuulsamaid filmirežissööre Guy Richie. Camila teeb oma postituses küll Iglucraftile reklaami, kuid lisab, et ei saa selle eest mingit tasu, vaid on lihtsalt õnnelik, et neil selline saun on, ning soovitab seda ka teistele.