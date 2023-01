Saskia Alusalu kergitab saladuseloori oma eraelult: nime ma vahetada ei taha, aga emaks ma soovin saada

„Kui ma just ei taha nime vahetada – mida ma ei taha –, siis miks on tarvis oma suhtele riigi heakskiit saada? Ma ei arva, et see on oluline. Ja soovi teha pidu selleks, et postitada sotsiaalmeediasse pilte, kui vahva ja ilus kõik oli, minus ka pole,“ selgitab Saskia värskes intervjuus ning lisab, et ettepanek peaks ikkagi mehelt tulema.