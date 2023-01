Elvise eksnaine haub surnud tütre raha endale? Priscilla väidab, et tema tütre värskeim testament on kehtetu

12. jaanuaril siit ilmast lahkunud Lisa Marie Presley sängitati mulda alles nädal tagasi, kuid juba on sugulased Elvise ainsa pärija varanduse kallal. Nimelt on Lisa Marie kuulus ema Priscilla pöördunud kohtu poole palvega, et tema tütre kõige värskem testament kehtetuks kuulutataks.