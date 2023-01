Esimene pihtimus Harry ja Meghani kohta? Charles kavatseb avada oma vaatenurga poja etteheidetele

Sussexi hertsogipaar tegi sarjas ja raamatus kuninglikule perekonnale hulga etteheiteid ja avaldas üksikasju nende jutuajamistest. Nüüd on välja tulnud, et Buckinghami palee töötajad on pidanud telekanaliga läbirääkimisi, et kuningas saaks ära rääkida oma poole loost, vahendab OK Magazine. Väidetavalt soovib BBC kajastada saatega Charlesi elu ja tema plaane monarhina ning tähistada niimoodi tema kroonimist, mis toimub 6. mail.