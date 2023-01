Võimas! Megadeth annab sel suvel Tallinnas Baltikumi ainsa kontserdi

Megadethile panid 1983. aastal alguse kitarrist, helilooja ja vokalist Dave Mustaine ning bassist David Ellefson. Tegemist on ühe tähtsaima thrash-metali bändiga maailmas - Megadeth kuulub koos Metallica, Slayeri ja Anthraxiga selle skeene suurde nelikusse. Oma 40 aasta pikkuse karjääri jooksul on Megadeth välja andnud 16 stuudioalbumit, millest kuus on USAs plaatinastaatusesse tõusnud ning mida on kokku müüdud üle 40 miljoni koopia. Bändi tunnustatakse tehnilise osavuse ning originaalsuse eest, nad on võitnud mitmeid erinevaid muusikaauhindu, sealhulgas ka Grammy ja koos teiste suure neliku liikmetega peetakse neid olulisimateks thrash-metal žanri loojateks ja arendajateks.

Kõige olulisemaks võib pidada Megadethi fännide armeed, mille suurus ulatub miljonitesse inimestesse ja ühendab erinevaid põlvkondi. Igal rokk-kontserdil võib leida kellegi, kellel on seljas Megadethi särk või pusa, mis näitab, et Megadethi tuntus on ammu ületanud ühe konkreetse žanri piirid.

Megadethi liider Dave Mustaine oli Metallica esimene kitarrist enne, kui bänd oma debüütalbumi avalikustas. Rohke keelatud ainete tarbimine ning omavahelised tülid said siiski saatuslikuks ja Dave visati bändist välja. Seejärel otsustas ta kokku panna bändi, mis on Metallicast üle nii mänguoskuste kui kitarrimängu kiiruse poolest ning teeb üldse raskema suunitlusega muusikat. Tuleb tõdeda, et see tal ka õnnestus, sest just tehniline täpsus ja oskused ning mängukiirus on Megadethi trumpideks. Paljude žanri fännide jaoks teeb just Megadeth seda tõelist thrash metalit.