Muusik Andreas Poom isa Mardi varjus elamisest: minult on ikka küsitud, kas on raske olla kuulsa isa poeg

Kroonikale antud intervjuus räägib noor laulja oma perest lähemalt ja sõnab, et tema perekond on vabameelne. „Oleme sellised nagu oleme. Ei ole nii, et lähed vanemaga poodi ja ta valib riided välja. Valid ikka ise. Mu suur vend värvis vahepeal juuksed blondiks ja väike vend kannab erinevaid kette ja kaelakeesid, mida sahtlitest leiab. Mul on vanematega terve suhe ja nad on väga head,“ lausus Eesti Laulu tänavuse konkurssi finalist.

Veel avaldas Andreas, et ta on pigem oma ema moodi. „Isal on esikohal töö, töö ja veel kord töö. Ta on väga sihikindel ja töökas inimene. Meie emaga peame kõige tähtsamaks vaimset tervist. Ema oli mu muusikukarjääri alguses mänedžeri eest, käis minuga igal pool kaasas ja aitas. Ka isa on alati toetanud minu otsust tegeleda muusikaga,“ märkis ta.

Miks aga Andreas jalgpalliga ei tegele? Noormees sõnab, et tal on teised huvid. „Nooremana mõtlesin, et ehk peaksin jalgpalli mängima nagu kõik teised pereliikmed, kuid jäin enda huvidele kindlaks. Minult on ikka ja jälle küsitud, kas on raske olla kuulsa isa poeg. Üldsegi mitte. Olen pigem tänulik selle eest ja teadlik, et tema tuntus on andnud omajagu hoogu minu karjäärile. Saan kurta vaid selle üle, et tema varju alt välja pääseda on raske, sest Eesti meedias kajastub minu nimi alati koos tema nimega,“ rääkis ta.

Loe pikemat intervjuud Andreas Poomiga edasi SIIT!