FOTOD | Tammsaare pargis tähistati eesti kirjanduse päeva diskoga

Mõte disko korraldamisest sündis sellest, et eesti kirjandus ei esine kultuuris ainult kirjalikul kujul, vaid on alati olnud seotud ka muusikaga, alates regilaulust ja rahvalaulikutest, lõpetades kuulsate „Viimse reliikvia“ ja teiste lauludega. Diskol kõlaski eesti muusika, mis põhineb eesti luuletekstidel. DJ-puldis astusid üles Jan Kaus, Urmas Vadi ja Keiti Vilms. Disko toimus Tammsaare pargis Tammsaare monumendi ees, kuna 30. jaanuaril on ka Anton Hansen Tammsaare 145. sünniaastapäev.